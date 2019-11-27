Россия примет участие во встрече по СВПД в Вене

Ранее в МИД Ирана сообщили, что встреча совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД состоится в Вене 6 декабря, позже в ЕС подтвердили, что в работе комиссии под председательством генсека Европейской службы внешних действий примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

"Откровенно говоря, я считаю, что мероприятия в этом формате всегда востребованы, повестка дня сложная, и, к сожалению, мы не видим улучшения ситуации на этом направлении уже долгое время. К сожалению, мы не видим, что усилия стран, входящих в совместную комиссию и заседающих в этом формате, ведут к искомому результату, то есть повышению жизнеспособности СВПД", - заявил Рябков.

При этом он отметил, что "не проводить мероприятие нельзя".

"Конечно, мы будем участвовать на уровне курирующего замминистра, и мы будем по возможности, насколько это вообще в наших силах, показывать, что альтернативы коллективной работе по защите договоренностей просто нет", - добавил Рябков.

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