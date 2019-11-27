Торговый дом Ирана и Евразии откроется в Армении

Мартин Саркисян на встрече с президентом Торговой палаты Ирана, ссылаясь на заинтересованность армянских компаний в развитии торговых обменов с иранцами, подчеркнул, что иранские компании могут передать часть своей продукции в Армению и без каких-либо таможенных пошлин экспортировать ее в Евразию.

Ссылаясь на запуск бизнес-центра Иран-Евразия в Армении, он объявил о готовности инвестировать в проект на сумму 1 миллион долларов.

«Иран пришел на помощь во время экономической осады и спас Армению из тупика, Армения никогда не забудет эту помощь со стороны Ирана», отметил он.

Президент Торговой палаты Армении также объявил о проведении в мае следующего года заседания президентов торговых палат Евразийского союза в Армении и пригласил президента иранской палаты принять участие во встрече.

Председатель парламента частного сектора Ирана Голамхосейн Шафеи сослался на широкие политические связи между двумя странами, заявив, что «уровень экономических отношений между Ираном и Арменией слишком мал, чтобы оправдать. Существует фундаментальный вопрос, почему, несмотря на культурную близость, потенциал соседства, существование многочисленных соглашений и широкие политические отношения, масштабы обменов и совместных предприятий между Ираном и Арменией ограничены. Если мы будем анализировать этот вопрос, мы сможем придумать хорошее решение».

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