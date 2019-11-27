27 нояб. 2019 г., 20:01
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News Code: 83571970
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Фагани — лучший арбитр Азии 2019 года

Фагани — лучший арбитр Азии 2019 года

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Международная федерация футбольный истории и статистики (IFFHS) объявила рейтинг лучших арбитров 2019 года.

Судья ФИФА из Ирана Алиреза Фагани 27 ноября был признан «Лучшим арбитром» Азии.  Лучший рефери Азии занял 12 место в рейтинге IFFHS.

В первую тройку лучших судей мира вошли Дамир Скомина из  Словении, Феликс Брых и Германии и Бьорн Куйперс из Нидерландах. Кроме того, узбекский рефери Равшан Ирматов занял 17 место.

Фагани в 2015 году вошел в список судей Кубка Азии 2015, на котором судил финальную игру. В 2018 году иранец судил игры чемпионата мира в России, в том числе матч за третье место между Бельгией и Англией.

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