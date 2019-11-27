Фагани — лучший арбитр Азии 2019 года

Судья ФИФА из Ирана Алиреза Фагани 27 ноября был признан «Лучшим арбитром» Азии. Лучший рефери Азии занял 12 место в рейтинге IFFHS.

В первую тройку лучших судей мира вошли Дамир Скомина из Словении, Феликс Брых и Германии и Бьорн Куйперс из Нидерландах. Кроме того, узбекский рефери Равшан Ирматов занял 17 место.

Фагани в 2015 году вошел в список судей Кубка Азии 2015, на котором судил финальную игру. В 2018 году иранец судил игры чемпионата мира в России, в том числе матч за третье место между Бельгией и Англией.

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