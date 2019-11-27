Иранский народ не поддастся заговорам врагов, заявил Рухани

Напомним, что в последние дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. Протестующие доставили много проблем своими незаконными действиями: нанесли ущерб общественной собственности, автомобилям, а также образовали на дорогах пробки, заблокировав пути.

Президент Ирана заявил, что страна в конструктивном ключе сотрудничает с соседними странами. "Во время моего недавнего визита в Баку были достигнуты хорошие соглашения. Ирано-азербайджанские межгосударственные отношения успешно строятся и развиваются. Среди ведущих направлений сотрудничества — строительство совместных автомобильного и фармацевтического завода, сельскохозяйственная отрасль и др.", сказал Рухани.

Кроме того, иранский президент отметил хорошие отношения Ирана с Арменией и Турцией.

Комментируя жалобы иранской стороны на загрязнение вод реки Аракс в Армении, Рухани сказал, что недавно между министерствами энергетики было достигнуто соглашение о предотвращении загрязнения реки Аракс.

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