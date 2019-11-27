Иран готов перейти на расчеты в нацвалютах с Пакистаном

"При желании пакистанской стороны есть готовность перейти на расчеты в национальных валютах, т.е. в пакистанских рупиях и иранских риалах", заявил Хансари на встрече с послом Ирана в Пакистане Мохаммадом Али Хусейни.

Он также отметил, что иранская сторона готова разработать механизм для прямого товарного обмена между двумя странами.

По его словам, Иран может импортировать часть своих потребностей, в частности в сельхозпродукции из Пакистана.

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