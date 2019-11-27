МИД Ирана выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Албании

"МИД Ирана выражает глубокие соболезнования правительству Албании, родным и близким погибших, в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в стране землетрясением", заявил Мусави, следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени. По последним данным, жертвами землетрясения стали 16 человек, более 600 пострадали.

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