27 нояб. 2019 г., 17:55
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News Code: 83571837
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МИД Ирана выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Албании

МИД Ирана выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Албании

27 ноября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования правительству и народу Албании в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в республике 26 ноября.

"МИД Ирана выражает глубокие соболезнования правительству Албании, родным и близким погибших, в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в стране землетрясением", заявил Мусави, следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени. По последним данным, жертвами землетрясения стали 16 человек, более 600 пострадали.

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