Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом

"США вышли из этого документа, из этой договоренности, и не просто отказались ее выполнять, они запретили всем остальным странам торговать с Ираном. Хотя эта резолюция, этот план прямо предполагали, что именно торговля с Ираном является вкладом международного сообщества в решение этой проблемы в ответ на отказ Ирана от многих видов деятельности в сфере ядерной энергетики. Более того, сейчас США, выйдя сами из этого соглашения, запрещая всем остальным делать то, что Ирану положено получать, они требуют от Ирана, чтобы он все выполнял. Это уже какой-то парадокс" , - сказал Лавров, выступая перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Лавров также заявил, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и ЕАЭС может плодотворно сказаться на иранской экономике.

"При всех обстоятельствах появление новых партнеров, облегчение связей торговых с традиционными партнерами плодотворно будет сказываться на экономике и Ирана, и любой другой страны, которая в такие отношения с ЕАЭС вступает", сказал Лавров.

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