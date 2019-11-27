27 нояб. 2019 г., 16:02
Journalist ID: 2390
News Code: 83571688
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Иран занимает 16-е место в области исследований

Иран занимает 16-е место в области исследований

Сари, 27 ноября, ИРНА – Исламская Республика Иран занимает 16-е место в области исследований в мире. Об этом заявил глава центра развития технологии здоровья министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Ватанпур.

"Иран также занимает 1-е место в регионе, преодолев Турцию и Египет", отметил он.
Иранский чиновник в среду сказал, что Иран может увеличить свою позицию на 2 позиции.
Он также подчеркнул необходимость коммерциализации исследовательских статей в стране.

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