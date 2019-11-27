Иран занимает 16-е место в области исследований

"Иран также занимает 1-е место в регионе, преодолев Турцию и Египет", отметил он.

Иранский чиновник в среду сказал, что Иран может увеличить свою позицию на 2 позиции.

Он также подчеркнул необходимость коммерциализации исследовательских статей в стране.

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