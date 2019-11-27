27 нояб. 2019 г., 15:46
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News Code: 83571656
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Исторические объекты обнаружены в иранском Хамадане

Исторические объекты обнаружены в иранском Хамадане

Хамадан, 27 ноября, ИРНА – Исторические объекты, относящиеся к 3000 лет назад были обнаружены в провинции Хамадан. Об этом сообщил сотрудник организации культурного наследия, туризма и ремесел Хамадана Мохаммад Хаджи-Азизи.

Обнаруженные исторические объекты относятся к парфянскому периоду в Иране.
По его словам, 13 парфянских серебряных и медных монет, бронзовая статуэтка, семь серебряных и медных колец, агатовые бусы, медные чаши исламского периода, три современных кинжала и металлический полукруглый предмет обнаружены в городе Хамадан.
Историческое прошлое и достопримечательности города Хамадан привлекают много туристов.

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