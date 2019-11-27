Исторические объекты обнаружены в иранском Хамадане

Обнаруженные исторические объекты относятся к парфянскому периоду в Иране.

По его словам, 13 парфянских серебряных и медных монет, бронзовая статуэтка, семь серебряных и медных колец, агатовые бусы, медные чаши исламского периода, три современных кинжала и металлический полукруглый предмет обнаружены в городе Хамадан.

Историческое прошлое и достопримечательности города Хамадан привлекают много туристов.

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