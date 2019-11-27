27 нояб. 2019 г., 15:07
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News Code: 83571581
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Российские и армянские женщины-предприниматели познакомились с экономическим потенциалом Казвиана

Российские и армянские женщины-предприниматели познакомились с экономическим потенциалом Казвиана

Казвин, 27 ноября, ИРНА – Делегация женщин-предпринимателей из России и Армении в среду познакомилась с экономическим потенциалом провинции Казвин.

30 женщин-предпринимателей участвовали в экономическом форуме Казвина и встретились с иранскими коллегами.
Глава комитета женщин-предпринимателей провинции Казвин Фатеме Гафури заявила, что кроме женщин-торговцев на форуме присутствовал акже ряд экономических активистов и НПО.
Советник ТПП Армении и некоторые армянские и российские неправительственные организации также провели переговоры с экономическими активистами Казвина.

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