Российские и армянские женщины-предприниматели познакомились с экономическим потенциалом Казвиана

30 женщин-предпринимателей участвовали в экономическом форуме Казвина и встретились с иранскими коллегами.

Глава комитета женщин-предпринимателей провинции Казвин Фатеме Гафури заявила, что кроме женщин-торговцев на форуме присутствовал акже ряд экономических активистов и НПО.

Советник ТПП Армении и некоторые армянские и российские неправительственные организации также провели переговоры с экономическими активистами Казвина.

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