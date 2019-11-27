Верховный Лидер: Мировое высокомерие не устоит перед лицом великого иранского народа

Аятолла Али Хаменеи, Лидер Исламской революции, заявил об этом в среду на собрании командиров-басиджей со всей страны, указав на недавние события в Иране.

"Очень масштабный и глубокий заговор, на который врагами потрачено немало средств, был нацелен нанести удар по Ирану. Эти разрушение и зло, по их мнению, были вызваны повышением цен на бензин. Но это движение уничтожено самими людьми", сказал он.

"Я должен выразить своё глубокое уважение и восхищение великому народу Ирана за тот шаг, который он сделал в эти дни", - отметил Хаменеи.

"Наш главный враг - это глобальное высокомерие, которое скрывается за мониторами. Но оно понимает, что означает такой акт (мощное присутствие людей на шествиях в поддержку государственной власти и безопасности). Оно вынуждено было отступить", - указал Лидер.

"Движение Басидж с первого дня своего появления никогда не имело ничего подобного в мире. Всё, что у них есть, на сто процентов основано на Исламской революции и мышлении", - добавил он.

"Формирование Басидж является полным и наглядным примером тому, оно превратило угрозы в возможности. Это суть Басидж. Таким образом, благодаря Басидж, для нас это больше не угроза, это стало возможностью", - заключил он.