3 иранца вошли в состав комитетов международной федерации ушу

Тегеран, 25 ноября, ИРНА – "Мы рассматриваем заявления чиновников США не как вопрос дружбы или доброжелательности к иранскому народу, а как усиление напряжённости в стране", заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.