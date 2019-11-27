27 нояб. 2019 г., 13:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83571392
0 Persons

3 иранца вошли в состав комитетов международной федерации ушу

3 иранца вошли в состав комитетов международной федерации ушу

Тегеран, 27 ноября, ИРНА – 3 представителя из Ирана вошли в состав комитетов международной федерации ушу.

Мохаммадреза Пурголами-Нежад вновь стал членом технического комитета федерации.  Хосейн Оджаги сохранил свой пост в комитете спортсменов международной федерации ушу.
Иранка Захра Натеги также стала членом комитета женщин. Ранее, Амир Аббас Лашгари стал главой медицинского комитета данной федерации.
Напомним, глава иранской федерации ушу Мехди Алинежад в рамках соревнований в Шанхае вновь стал членом совета директоров международной федерации ушу.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
7 + 10 =