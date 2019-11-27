27 нояб. 2019 г., 13:24
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News Code: 83571344
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Командующий ВМС Ирана сообщил о совместных военных учениях Ирана, России и Китая

Командующий ВМС Ирана сообщил о совместных военных учениях Ирана, России и Китая

Тегеран, 27 ноября, ИРНА – Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Об этом в среду сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмира Хоссейн Ханзади.

Говоря об установке вертикального взлета ракет на эсминцах ВМС Ирана, контр-адмирал Ханзади по случаю дня военно-морских сил заявил, что совместные военные учения Ирана, России и Китая пройдут в рамках военно-морского симпозиума стран Индийского океана для укрепления координации морских сил и обеспечения безопасности на севере Индийского океана.
По его словам, БПЛА вертикального взлета на следующей неделе будет представлен в Иране.

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