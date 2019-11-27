Китай: СВПД должен вернуться к своему статус-кво

"История показала, что срыв иранской ядерной сделки и оказание одностороннего давления на Тегеран не только не сработает, но и будет иметь обратный эффект", - сказал он.

"По его словам, на Ближнем Востоке небезопасно, а во всём мире нет мира. Китай проводит Ближневосточный форум по безопасности в Пекине и надеется дать всем сторонам полезную почву для новых идей и поиска новых путей управления безопасностью на Ближнем Востоке", - отметил он на открытии Ближневосточного форума по безопасности в Пекине.

Ближневосточный форум по безопасности организован Академией международных исследований МИД Китая, в неё приняли участие 200 официальных лиц и дипломатов, экспертов и представителей из более чем 30 стран Ближнего Востока и мира.

В центре внимания конференции - региональная справедливость, многосторонность, развитие в интересах безопасности и диалог между цивилизациями.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472