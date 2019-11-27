27 нояб. 2019 г., 13:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83571315
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Ардаканиян: генеральный секретарь ЕАЭС постеит Тегеран на следующей неделе

Ардаканиян: генеральный секретарь ЕАЭС постеит Тегеран на следующей неделе

Тегеран, 27 ноября, ИРНА - Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян объявил, что Генеральный секретарь Евразийского экономического союза посетит Тегеран на следующей неделе вместе с министрами этого секретариата.

Таким образом, генеральный секретарь ЕАЭС прибудет в Тегеран на следующей неделе.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном включает 862 кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 502 кода с «евразийской» стороны и 360 кодов – с иранской.

Срок действия соглашения три года. Документом предусмотрена возможность проведения переговоров по постоянному соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

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