27 нояб. 2019 г., 12:55
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News Code: 83571263
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Международная морская организация понимает озабоченность Ирана из-за ограничений США

Международная морская организация понимает озабоченность Ирана из-за ограничений США

Лондон, 27 ноября, ИРНА – Международная морская организация (ИМО) считает законной озабоченность Ирана из-за нелегальных ограничений США. Об этом заявил во вторник генеральный директор иранской Организации портов и морского судоходства Мохаммад Растад.

"Зависимость международной морской организации не предотвращает эффекты ограничений и санкций США в адрес Ирана", завил он в кулуарах 31-го заседания ИМО в Лондоне.
По его словам, большинство стран понимают озабоченность Ирана, но из-за угрозы США против международных морских компаний, действительны ограничения в отношении судоходного сектора Ирана.

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