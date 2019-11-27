Международная морская организация понимает озабоченность Ирана из-за ограничений США

"Зависимость международной морской организации не предотвращает эффекты ограничений и санкций США в адрес Ирана", завил он в кулуарах 31-го заседания ИМО в Лондоне.

По его словам, большинство стран понимают озабоченность Ирана, но из-за угрозы США против международных морских компаний, действительны ограничения в отношении судоходного сектора Ирана.

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