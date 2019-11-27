Иран и Индонезия расширяют сотрудничество в области прав человека

Маджид Тафреши на региональном саммите в Бали, Индонезия, встретился с Руди Ярдом в рамках региональной конвенции против пыток.

Подписание документа о сотрудничестве и участии двух стран в области борьбы с наркотиками, подписание документа о сотрудничестве в области судебной помощи и выдачи преступников, необходимость соблюдения прав человека в отношении заключённых, продолжение сотрудничества между двумя странами в международных сферах, особенно в области прав человека, развитие сотрудничества между двумя странами в академической и судебной областях и обмен судебными комитетами высокого уровня были среди наиболее важных обсуждаемых вопросов.

В повестке дня мероприятия — укрепление институциональной и законодательной базы для эффективного обеспечения правопорядка. Организатором семинара станут правительство Индонезии в качестве основного государства CTI и Ассоциация по предупреждению пыток.

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