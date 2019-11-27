27 нояб. 2019 г., 12:32
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Япония и Университет медицинских наук Арака подписали меморандум о взаимопонимании

Япония и Университет медицинских наук Арака подписали меморандум о взаимопонимании

Арак, 27 ноября, ИРНА - Япония и иранский Университет медицинских наук провинции Маркази подписали соглашение о взаимопонимании. Со стороны Японии оно было подписано полномочным министром Тору Морикаву, со стороны Ирана - заместителем министра здравоохранения по международным делам доктором Асади Лари и ректором Университета медицинских наук Арака доктором Мохаммадом Джамалияном.

"Меморандум о взаимопонимании предназначен для финансирования физиотерапевтического оборудования для Университета медицинских наук Арака", сказал Тору Морикаву на церемонии подписания соглашения.

"Учитывая, что важные отрасли промышленности расположены в провинции Маркази, количество несчастных случаев на производстве там может оказаться высоким, поэтому посольство Японии решило подписать меморандум о взаимопонимании с Университетом медицинских наук Арака", - отметил он.

По словам ректора Университета Арака, стоимость этого меморандума составляет 40 000 евро, и они предоставляются без обязательств со стороны Японии.

"С подписанием этого меморандума Иран и Япония не только сделали важный шаг в направлении укрепления двусторонних отношений, но и открыли путь для выхода японских технологий на иранский рынок", - добавил ректор.

"Меморандум о взаимопонимании может быть использован для повышения уровня здравоохранения, а с помощью правительства Японии будут предоставляться ценные услуги в области здравоохранения и образования населению нашей провинции", - продолжил он.

Как отметил Джамалиян, полномочный министр Японии в ближайшее время отправится в провинцию и посетит медицинские учреждения и университетскую инфраструктуру для дальнейшего двустороннего сотрудничества.

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