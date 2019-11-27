Китай назвал полное выполнение СВПД единственным путём для сокращения напряжённости

"Китай в целях поддержки выполнения СВПД примет участие в следующем заседании комиссии по выполнению иранской ядерной сделки, которое состоится 6 декабря в Вене", заявил он во вторник журналистам.
Китайские власти в очередной раз заявили, что Иран должен воспользоваться выгодами от ядерной сделки. Они также подвергли критике США из-за их выхода из международного соглашения и введения санкций против Тегерана.
Представитель МИД Китая выразил надежду на укрепление политического консенсуса по сохранению СВПД на следующем заседании комиссии по выполнению иранской ядерной сделки.
Пекин, 27 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал полное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе единственным путём для сокращения напряжённости вокруг ядерной сделки.
"Китай в целях поддержки выполнения СВПД примет участие в следующем заседании комиссии по выполнению иранской ядерной сделки, которое состоится 6 декабря в Вене", заявил он во вторник журналистам.
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