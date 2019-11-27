27 нояб. 2019 г., 11:22
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News Code: 83571007
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Иран и Япония подписали соглашение об улучшении медицинского обслуживания

Иран и Япония подписали соглашение об улучшении медицинского обслуживания

Тегеран, 27 ноября, ИРНА - Меморандум о взаимопонимании в отношении проекта по улучшению медицинского обслуживания в Исламской Республике Иран был подписан на основе моделей медицинского управления Японии министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Меморандум был подписан генеральным директором по международному сотрудничеству министерства здравоохранения Ирана Мохсеном Асади Лари и главой японского офиса агентства международного сотрудничества в Исламской Республике Иран Юки Хару Куба Яши.

В соответствии с соглашением, руководители сферы здравоохранения Ирана воспользуются опытом Японии в проведении обучения в управлении больницами, проектировании и строительстве больниц, систем ухода за пожилыми людьми, лечения неинфекционных заболеваний, а также лечения и контроля рака.

Соглашение было подписано исполнительным директором проекта совершенствования медицины в Иране Рахматоллахом Пакделом на основе японской модели управления.

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