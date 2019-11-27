Зариф встретился с главой политического офиса Талибана в Тегеране

Иранский министр иностранных дел в целях восстановления мира в Афганистане провел встречу с делегацией Талибана. Он на этой встрече выразил готовность Ирана к укреплению переговоров между афганскими властями с участием всех эффективных политических сил и правительства страны.
Зариф также заявил об интересе Ирана к расширению экономического и культурного сотрудничества с правительством и народом Афганистана согласно взаимным интересам.
Поддержка всех афганских сил для обеспечения безопасности в Афганистане после выхода иностранных сил из страны является главной целью этой встречи.
Исламская Республика Ирана всегда подчеркивает важность роли афганских сил с участием правительства в разрешении проблем Афганистана.
Тегеран, 27 ноября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф во вторник встретился с главой политического офиса "Талибана" Абдулем Гани Барадаром в иранской столице.
Иранский министр иностранных дел в целях восстановления мира в Афганистане провел встречу с делегацией Талибана. Он на этой встрече выразил готовность Ирана к укреплению переговоров между афганскими властями с участием всех эффективных политических сил и правительства страны.
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