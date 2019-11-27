МИД Ирана вызвал поверенного в делах посольства Норвегии

Ранее норвежский лидер движения Ларс Торсен попытался сжечь издание Корана, несмотря на предупреждения полиции. Неизвестный мужчина помешал Торсену, началась потасовка и участников драки забрали в полицейский участок.

При этом, МИД ирана, осудив и решительно протестуя против этого уродливого акта в Норвегии, предупреждало об опасных последствиях таких актов в распространении экстремизма и насилия.

"Верования 1,5 миллиардов мусульман в мире не могут быть оскорблены под предлогом свободы выражения мнений", заявило МИД.

В МИД Ирана также призвали норвежское правительство не допустить повторения таких крамольных действий.

Норвежское правительство также полностью осудило эту акцию, и заявив, что "наша основная политика заключается в поддержке свободы выражения мнений, убеждений и предотвращении разжигания ненависти, а норвежское правительство привержено защите безопасности мусульман, проживающих в стране, и предотвращению экстремистских и спорных действий.

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