27 нояб. 2019 г., 09:44
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News Code: 83570796
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МИД Ирана вызвал поверенного в делах посольства Норвегии

МИД Ирана вызвал поверенного в делах посольства Норвегии

Тегеран, 28 ноября, ИРНА – Поверенного в делах посольства Норвегии был вызван в министерство иностранных дел Ирана после того, как норвежский активист сжег на площади Коран, священную книгу мусульман.

Ранее норвежский лидер движения Ларс Торсен попытался сжечь издание Корана, несмотря на предупреждения полиции. Неизвестный мужчина помешал Торсену, началась потасовка и участников драки забрали в полицейский участок.

При этом, МИД ирана, осудив и решительно протестуя против этого уродливого акта в Норвегии, предупреждало об опасных последствиях таких актов в распространении экстремизма и насилия.

"Верования 1,5 миллиардов мусульман в мире не могут быть оскорблены под предлогом свободы выражения мнений", заявило МИД.

В МИД Ирана также призвали норвежское правительство не допустить повторения таких крамольных действий.

Норвежское правительство также полностью осудило эту акцию, и заявив, что "наша основная политика заключается в поддержке свободы выражения мнений, убеждений и предотвращении разжигания ненависти, а норвежское правительство привержено защите безопасности мусульман, проживающих в стране, и предотвращению экстремистских и спорных действий.

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