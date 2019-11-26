Зариф: Иран верит в политику сильного соседства

"Иран верит в политику сильного соседства, потому что, имея сильные соседи страны могут преследовать и достигать своих целей", сказал Зариф во время выступления на церемонии "День Организации экономического сотрудничества (ОЭС)" в Тегеране.

"Иран готов иметь такие же связи и сотрудничество с государствами Персидского залива, какие есть со странами-членами ОЭС", сказал он.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

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