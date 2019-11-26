26 нояб. 2019 г., 23:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83570582
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Зариф: Иран верит в политику сильного соседства

Зариф: Иран верит в политику сильного соседства

Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Тегеран верит в политику сильного соседства и движется в этом направлении, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран верит в политику сильного соседства, потому что, имея сильные  соседи страны могут преследовать и достигать своих целей", сказал Зариф во время выступления на церемонии "День Организации экономического сотрудничества (ОЭС)" в Тегеране.

"Иран готов иметь такие же связи и сотрудничество с государствами Персидского залива, какие есть со странами-членами ОЭС", сказал он.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

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