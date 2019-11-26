МИД Кувейта: Консультации по "Ормузской мирной инициативе" продолжаются

"Консультации все еще продолжаются, и пока четкой позиции по этому поводу нет, но Кувейт, вероятно, объявит об окончательном ответе в декабре на саммите государств Персидского залива в Саудовской Аравии", заявил источник в МИД Кувейта в интервью кувейтской газете "аль-Джарида".

По данным арабской газеты, Катар на прошлой неделе объявил, что готов поддержать инициативу Ирана в рамках "Ормузской мирной инициативы", а Глава МИД Омана Юсеф бен Аляви в ближайшее время совершит официальный визит в Тегеран, где объявит о поддержке Маската Ормузской мирной инициативе.

Напомним, что в сентябре 2019 года президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предоставил "Ормузскую мирную инициативу", пригласив страны, на которых сказываются события в Персидском заливе в "Коалицию надежды" по обеспечению безопасности водных маршрутов. В октябре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил все государства Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности в регионе.

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