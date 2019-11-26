26 нояб. 2019 г., 17:54
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News Code: 83570335
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Семинар о Конвенции против пыток пройдет в Индонезии с участием Ирана

Семинар о Конвенции против пыток пройдет в Индонезии с участием Ирана

Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Помощник секретаря по правам человека судебной власти Ирана Маджид Тафреши примет участие в семинаре о Конвенции против пыток, который пройдет на индонезийском острове Бали.

С 26 по 28 ноября 2019 года Конвенция против пыток проведет Региональный семинар по обмену опытом и созданию государственного потенциала в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В повестке дня мероприятия — укрепление институциональной и законодательной базы для эффективного обеспечения правопорядка. Организатором семинара станут правительство Индонезии в качестве основного государства CTI и Ассоциация по предупреждению пыток.

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