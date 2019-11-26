26 нояб. 2019 г., 16:31
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News Code: 83570224
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Организаторы МКИЕ назвали ИРНА самым активным СМИ на конференции

Организаторы МКИЕ назвали ИРНА самым активным СМИ на конференции

Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Агентство ИРНА признано самым активным СМИ по количеству сообщений в социальных сетях на 33-й международной конференции исламского единства (МКИЕ).

В Тегеране с 14 по 16 ноября 2019 года прошла 33-я международная конференция исламского единства.  На церемонии открытия, которая прошла 14 ноября выступил с речью президент Ирана Хасан Рухани.

Организаторы конференции в мероприятии, прошедшем во вторник назвали агентство ИРНА самым активным по количеству сообщении на конференции.

"Проблемы региона должны решаться народами и странами региона, и другие не должны вмешиваться в их дела. Иностранные силы всегда были проблемой региона", - подчеркнул президент Рухани на 33-й Международной конференций по исламскому единству.

Мероприятие организовано Всемирным форумом по сближению исламских школ (WFPIST). Более 350 высокопоставленных чиновников, в том числе ряд бывших и действующих президентов и министров из различных стран мира приглашены на международную конференцию.

Кроме того, 400 религиозных деятелей и исламских мыслителей и 180 сотрудников Мировой ассамблеи сближения исламских течений из 82 стран мира приняли участие в конференции исламского единства.

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