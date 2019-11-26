26 нояб. 2019 г., 15:19
Journalist ID: 2390
News Code: 83570109
0 Persons

2 борца вольного стиля из Ирана примут участие в кубке "Алроса"

2 борца вольного стиля из Ирана примут участие в кубке "Алроса"

Тегеран, 26 ноября, ИРНА – 2 иранского борца вольного стиля отправятся в Россию для участия в международном турнире по спортивной борьбе Гран-при "Москва" (Кубок "Алроса").

Состязания пройдут 29 и 30 ноября во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в ОК «Лужники».
Ахмад Базри и Мохаммад Хоссейн Мохаммадиан в весовых категориях 86 и 97 кг из Ирана участвуют в турнире.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 15 =