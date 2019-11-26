2 борца вольного стиля из Ирана примут участие в кубке "Алроса"

Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатиф в понедельник вечером подчеркнул сотрудничество Сирии с Ираном перед лицом возмутительных санкций против двух стран, заявив, что совместное сотрудничество в области исследований и строительства будет иметь важное значение для продолжения сотрудничества между двумя странами и достижения благоприятных результатов.