26 нояб. 2019 г., 15:10
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News Code: 83570098
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Неделя польского кино пройдет в Исфахане

Неделя польского кино пройдет в Исфахане

Исфахан, 26 ноября, ИРНА – Неделя польского кино при поддержке посольства Польши и иранского института "ART & EXPERIENCE IRANIAN CINEMA" 1-7 декабря пройдет в иранском Исфахане.

Глава исфаханского кинотеатра "Cinema center" Мохаммад Панахинежад во вторник заявил, что неделя польского кино пройдут в кинотеатрах Тегерана, Исфахана и Шираза.
Он назвал главным гостем этого мероприятия польский режиссер и сценарист Юана Каскраверзе. Его известный фильм "Папуша" также будет показан в Исфахане.
Во время проведения мероприятия в тегеранском Доме иранских художников, исфаханском кинотеатре "Cinema center" и ширазском кинотеатре "Голестан" покажут семь польских фильмов.
Церемония открытия Дней польского кино пройдет 1 декабря в Доме иранских художников в иранской столице.

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