Семинар "Сиалк – сердце археологии в Иране" прошел в музее Лувр

Посол Ирана во Франции Бахрам Гасеми на этом семинаре также заявил о путях расширения сотрудничества между двумя странами в области археологии.
Сиалк или Тепе-Сиалк — археологический памятник на территории центрального Ирана близ города Кашан, где обнаружены останки двух зиккуратов. Поселение существовало с эпохи неолита и до конца бронзового века.
Впервые Сиалк раскопала в 1930-е годы команда французских археологов во главе с французским археологом Романом Гиршманом.
Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Семинар "Сиалк – сердце археологии в Иране" в понедельник с участием ряда мировых археологов и делегации из Национального музея Ирана прошел в музее Лувр.
Посол Ирана во Франции Бахрам Гасеми на этом семинаре также заявил о путях расширения сотрудничества между двумя странами в области археологии.
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