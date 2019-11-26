Семинар "Сиалк – сердце археологии в Иране" прошел в музее Лувр

Посол Ирана во Франции Бахрам Гасеми на этом семинаре также заявил о путях расширения сотрудничества между двумя странами в области археологии.

Сиалк или Тепе-Сиалк — археологический памятник на территории центрального Ирана близ города Кашан, где обнаружены останки двух зиккуратов. Поселение существовало с эпохи неолита и до конца бронзового века.

Впервые Сиалк раскопала в 1930-е годы команда французских археологов во главе с французским археологом Романом Гиршманом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392