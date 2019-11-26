26 нояб. 2019 г., 13:49
Journalist ID: 2390
News Code: 83569900
0 Persons

Семинар "Сиалк – сердце археологии в Иране" прошел в музее Лувр

Семинар "Сиалк – сердце археологии в Иране" прошел в музее Лувр

Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Семинар "Сиалк – сердце археологии в Иране" в понедельник с участием ряда мировых археологов и делегации из Национального музея Ирана прошел в музее Лувр.

Посол Ирана во Франции Бахрам Гасеми на этом семинаре также заявил о путях расширения сотрудничества между двумя странами в области археологии.
Сиалк или Тепе-Сиалк — археологический памятник на территории центрального Ирана близ города Кашан, где обнаружены останки двух зиккуратов. Поселение существовало с эпохи неолита и до конца бронзового века.
Впервые Сиалк раскопала в 1930-е годы команда французских археологов во главе с французским археологом Романом Гиршманом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 16 =