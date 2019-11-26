Сирийский министр призвал к созданию совместных предприятий между Тегераном и Дамаском

По сообщению официального сирийского информационного агентства Sana, Сухейль Абдуллатиф, находящийся в Тегеране по приглашению министра дорог и городского развития Ирана, выступил с таким заявлением во время встречи с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Голамрезой Ансари.

"Дамаск стремится восстановить инфраструктуру разрушенных террористами районов с помощью своих союзников", сказал Абдуллатиф.

"Чтобы продолжить сотрудничество между двумя странами и добиться желаемых результатов, необходимо создать совместные исследовательские и строительные компании между Ираном и Сирией", указал он.

На этой встрече Ансари также в свою очередь заявил:"Поскольку мы стояли рядом с Сирией в борьбе с терроризмом, мы также будем поддерживать её на этапе восстановления".

Во время встречи с советником вице-президента Ирана и генеральным секретарём по экономическим отношениям с Ираком и Сирией Хасаном Данаифаром Сухейль Абдуллатиф также обсудил перспективы развития двусторонних отношений, особенно в сфере жилья и коммунальных услуг.

По словам сирийского министра, "совместная дорожная карта Ирана и Сирии разработана для развития двустороннего сотрудничества".

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