Иранский короткометражный фильм признан лучшим на кинофестивале в Ирландии

Международный кинофестиваль Foylelifefestival, проходящий в Северной Ирландии с 15 по 24 ноября, ежегодно проводит серию короткометражных фильмов из Ирландии и всего мира. Кинофестиваль специализируется на короткометражных фильмах. Кроме того, поскольку в течение последних 20 лет он подтверждается премией Оскар, то фильмы, представленные на фестивале, имеют возможность быть номинированными в Академию киноискусства в качестве представителей своей страны.

При этом фильм иранского режиссёра стал самым лучшим фильмом и имеет шанс получить Оскар.

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