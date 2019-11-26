26 нояб. 2019 г., 13:06
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Иранский короткометражный фильм признан лучшим на кинофестивале в Ирландии

Иранский короткометражный фильм признан лучшим на кинофестивале в Ирландии

Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Короткометражный фильм " Парк развлечений" в поставновке Каве Мазахери признан лучшим на кинофестивале Foylelifefestival в Ирландии.

Международный кинофестиваль Foylelifefestival, проходящий в Северной Ирландии  с 15 по 24 ноября, ежегодно проводит серию короткометражных фильмов из Ирландии и всего мира. Кинофестиваль специализируется на короткометражных фильмах. Кроме того, поскольку в течение последних 20 лет он подтверждается премией Оскар, то фильмы, представленные на фестивале, имеют возможность быть номинированными в Академию киноискусства в качестве представителей своей страны.

При этом фильм иранского режиссёра стал самым лучшим фильмом и имеет шанс получить Оскар.

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