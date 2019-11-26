26 нояб. 2019 г., 13:03
Journalist ID: 2390
News Code: 83569779
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Иран и Россия призвали к взаимодействию в Организации по запрещению химического оружия

Иран и Россия призвали к взаимодействию в Организации по запрещению химического оружия

Тегеран, 26 ноября, ИРНА – Заместитель министра иностранных дел Ирана Големхоссейн Дехгани и замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев призвали к взаимодействию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Обе стороны на встрече в кулуарах 24-й Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге обсудили пути предотвращения подрыва Организации и развитие реализации Конвенции членами.
25 ноября в Гааге началась Конференция государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. Конференция проходит под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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