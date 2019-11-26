Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Героина бывшей советской разведывательной службы, которая предотвратил террор советских лидеров в Иране нацистской Германией, умерла в понедельник в возрасте 93 лет.

25 января 1926 года в городе Ленинакан (ныне Гюмри). В начале 1930-х годов её семья переехала в Иран.

В годы Великой Отечественной войны вошла в антифашистскую группу своего соратника и будущего мужа — Геворка Вартаняна, вместе с которым вела разведывательную работу. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности лидеров «большой тройки» в ходе Тегеранской конференции.

30 июня 1946 года Геворк и Гоар сыграли в Тегеране свадьбу и ещё в течение шести лет работали в Иране. В 1951 году по просьбе разведчиков им предоставили возможность получить высшее образование, и Гоар окончила факультет иностранных языков Ереванского университета. По окончании учёбы и специальной подготовки была последующая многолетняя нелегальная деятельность супругов в разных странах мира под прикрытием вымышленных имён и фамилий.

По оценке коллег Геворка и Гоар по нелегальной разведке, «совершённое дуэтом Вартанянов столь многообразно и всеобъемлюще, что никогда не будет рассекречено».

Умерла 25 ноября 2019 года в Москве. Будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со своим мужем.

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