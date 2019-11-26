26 нояб. 2019 г., 12:48
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News Code: 83569741
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Иран и Нахичевань призвали к расширению культурных отношений

Иран и Нахичевань призвали к расширению культурных отношений

Баку, 26 ноября, ИРНА – Глава союза писателей Нахичеванской автономной республики Асем Ядегар призвал к культурному и искусственному сотрудничеству с Ираном.

Он на встрече с генконсулом Ирана в Нахичевани Ахмадом Хоссейни подчеркнул необходимость сотрудничества в области печати совместных книг и организации культурных программ в провинциях Западный и Восточный Азербайджан.
Обе стороны также договорились о встрече писателей двух стран.
Генконсул Ирана в Нахичевани выразил готовность к развитию культурных отношений с азербайджанской стороной.

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