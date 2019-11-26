Документальные фильмы из 39 стран будут показаны на кинофестивале "Правда"

Также приняли участие 6 фильмов из Италии и США.

Из Нидерландов, Норвегии, Латвии, Литвы и Катара на кинофестивале "Правда" продемонсртируют 5 фильмов.

Режиссёры из России, Испании, Польши, Турции, Египта, Сербии, Боснии, Эстонии, Афганистана, Австрии, Великобритании и Венгрии также каждые представлят 2 фильма на фестивале этого года.

Другие страны, в том числе Бельгия, Австралия, Япония, Индонезия, Швейцария, Македония, Кипр, Швеция, Судан, Чад, Аргентина, Ирландия, Гана, Венгрия, Румыния, Португалия, Хорватия, Украина также приняли участие в фестивале с 1 фильмом.

Таким образом, на фестивале принимают участие работы со всех континентов мира, включая Азию, Европу, Америку, Африку и Океанию.

13-й международный фестиваль документальных фильмов "Правда" пройдёт 9-16 декабря в кинотеатре "Чарсу" в Тегеране.

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