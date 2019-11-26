17 иранских лекарств будут экспортированы в Россию

"С прошлого года были согласования с российским заместителем министра здравоохранения по предметам медицинского назначения. Конференция, состоявшаяся в Москве на прошлой неделе, также соответствовала международному сотрудничеству между Ираном и Россией, где иранские компании ознакомились с правилами регистрации лекарств и медицинского оборудования в России", - указал он.

"Уже 5 лет существует тесные связи между Ираном и Россией в области медицинского сотрудничестве. У России огромный рынок лекарств на 20 млрд. долларов, и Иран намерена расширить сотрудничество с Россией", - отметил он.

"В области медтуризма Евразия также может быть учтена, и у Министерства здравоохранения Ирана много планов по этому поводу. С другой стороны, у нас есть сотрудничество в области здравоохранения с Ираком, Ливаном и Тунисом, которое мы преследуем", - заключил директор.

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