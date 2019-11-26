Тестирование по персидскому языку AMFA прошло в СПБГУ

Тестирование по знанию персидского языка организовано при поддержке Центра языкового тестирования СПБГУ и Фонда Саади. Тестирование прошло с участием руководителя центра персидского языка Марии Гена и представителей СПБГУ и Фонда Саади.
АМФА (Тестирование на знание персидского языка) — это единственный официальный международный экзамен на определение уровня владения персидским языком, который проводится как на территории Ирана, так и за его пределами, на основании постановления Высшего Совета по культуре ИР Иран.
Фонд Саади был основан в 2012 г. с целью популяризации персидского языка и литературы за пределами Ирана. Фонд призван на основе задач, стратегий и критериев, доминирующих в международных культурных связях Исламской Республики Иран, взять на себя стратегическое и исполнительное руководство образовательной, исследовательской, культурной и информационной деятельностью в области распространения персидского языка и литературы за пределами страны в сотрудничестве с Организацией культуры и исламских связей Ирана.
Тегеран, 26 ноября. ИРНА — 23 ноября в Санкт Петербургском государственном университете прошло тестирование на знание персидского языка (AMFA).
Тестирование по знанию персидского языка организовано при поддержке Центра языкового тестирования СПБГУ и Фонда Саади. Тестирование прошло с участием руководителя центра персидского языка Марии Гена и представителей СПБГУ и Фонда Саади.
-
Семинар о Конвенции против пыток пройдет в Индонезии с участием Ирана
Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Помощник секретаря по правам человека судебной власти Ирана Маджид…
-
Организаторы МКИЕ назвали ИРНА самым активным СМИ на конференции
Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Агентство ИРНА признано самым активным СМИ по количеству сообщений…
-
Выставка художественных ремесел в иранском Семнане
2-я выставка художественных ремесел с 25 ноября по 4 декабря прошла в иранском Семнане.
-
Искусство металлопластики в керманском базаре
Металлопластика — техника создания рельефных изображений на металле. Один из видов декоративно-прикл…
-
Калямкари в Исфахане
Калямкари — иранское искусство нанесения рисунка на ткань; осуществляется как вручную, так…
-
Cад Наренджестан в городе Шираз
Дворец Гавам или сад Наренджестан, построенный в изысканном Апельсиновом саду (Наренджестан),…
-
2 борца вольного стиля из Ирана примут участие в кубке "Алроса"
Тегеран, 26 ноября, ИРНА – 2 иранского борца вольного стиля отправятся в Россию для участия…
-
Неделя польского кино пройдет в Исфахане
Исфахан, 26 ноября, ИРНА – Неделя польского кино при поддержке посольства Польши и иранского…
-
Сирийский министр: приоритетом Дамаска является работа с иранскими компаниями
Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль…
-
Сборная Ирана по джиу-джитсу завоевала четыре медали на Чемпионате мира в ОАЭ
Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ завершил свою работу, где иранские…
Your Comment