Тестирование по персидскому языку AMFA прошел в СПБГУ

Тестирование по знанию персидского языка организовано при поддержке Центра языкового тестирования СПБГУ и Фонда Саади. Тестирование прошло с участием руководителя центра персидского языка Марии Гена и представителей СПБГУ и Фонда Саади.

АМФА (Тестирование на знание персидского языка) — это единственный официальный международный экзамен на определение уровня владения персидским языком, который проводится как на территории Ирана, так и за его пределами, на основании постановления Высшего Совета по культуре ИР Иран.

Фонд Саади был основан в 2012 г. с целью популяризации персидского языка и литературы за пределами Ирана. Фонд призван на основе задач, стратегий и критериев, доминирующих в международных культурных связях Исламской Республики Иран, взять на себя стратегическое и исполнительное руководство образовательной, исследовательской, культурной и информационной деятельностью в области распространения персидского языка и литературы за пределами страны в сотрудничестве с Организацией культуры и исламских связей Ирана.

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