Иран призвал пересмотреть роль «права вето» в работе Совета безопасности ООН

"Эта Организация основана главным образом для спасения «будущих поколений от бедствий войны», и такая важная функция, как «ответственность за поддержание международного мира и безопасности », была возложена на Совет Безопасности.

Однако краткий обзор работы Совета в прошлом и настоящем показывает, что он никоим образом не соответствует нашим ожиданиям; его действия не всегда соответствовали Уставу ООН; он не является действительно демократическим, прозрачным, подотчетным и основанным на правилах", заявил он, выступая на заседании по реформам Совбеза ООН на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, реформа Совета безопасности ООН не считается только одним вариантом, а единственным решением.

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