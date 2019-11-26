Иран призвал пересмотреть роль «права вето» в работе Совета безопасности ООН

"Эта Организация основана главным образом для спасения «будущих поколений от бедствий войны», и такая важная функция, как «ответственность за поддержание международного мира и безопасности », была возложена на Совет Безопасности.
Однако краткий обзор работы Совета в прошлом и настоящем показывает, что он никоим образом не соответствует нашим ожиданиям; его действия не всегда соответствовали Уставу ООН; он не является действительно демократическим, прозрачным, подотчетным и основанным на правилах", заявил он, выступая на заседании по реформам Совбеза ООН на 74-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, реформа Совета безопасности ООН не считается только одним вариантом, а единственным решением.
Нью-Йорк, 26 ноября, ИРНА – Постоянный представитель и посол ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал членов Совбеза ООН нести ответственность перед международным сообществом за свои действия.
"Эта Организация основана главным образом для спасения «будущих поколений от бедствий войны», и такая важная функция, как «ответственность за поддержание международного мира и безопасности », была возложена на Совет Безопасности.
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