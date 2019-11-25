Гордый, красивый, одинокий иранский леопард на своей территории

Леопард - самая большая разновидность кошкообразных в мире, живущая на больших высотах. Жить на больших высотах и вне досягаемости привело к тому, чтобы люди считали леопард гордым охотником.

Более 30% численности леопардов в Иране живет на северо-востоке страны, а именно в провинциях Хорасан Разави и Северный Хорасан, Голестан, Мазандаран, Семнан и Систан, а также в Систан и Белуджистане.

В северо-восточном Иране, в Восточном Азарбаджане больше всего живут леопарды, а район Киамаки - наиболее признанной средой обитания этого животного.

В центральной части страны город Бафк в Йезде является самым известным местом обитания леопарда.

Согласно законам АООС США, леопарды являются исчезающими видами кошкообразных.

Несанкционированная охота на леопардов, а также отравленные туши является наиболее важным фактором в убийстве леопардов в Иране.

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