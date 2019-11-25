25 нояб. 2019 г., 18:56
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Иран входит в пятерку лучших стран по стрелье из пневматической винтовки

Иран входит в пятерку лучших стран по стрелье из пневматической винтовки

Кум, 25 ноября. ИРНА — Сборная Ирана входит в пятерку лучших стран по стрельбе из пневматической винтовки, считает президент федерации спортивной стрельбы Ирана Али Дадгар.

По его словам, федерация спортивной стрельбы Ирана была основана 72 лет назад. "Несмотря на все существующие сложности в текущем году, наша федерация показала самый лучший результат среди других спортивных федераций страны", сказал Дадгар.

Он добавил, что впервые в истории Ирана сборная Ирана завоевала шесть лицензий для участия в олимпийском турнире по стрельбе. "Наши спортсмены могут получить еще 4 лицензии ОИ-2020 в Токио", указал он.

Дадгар подчеркнул, что Федерация ожидает от спортсменов завоевать, по крайней мере, две олимпийских медалей.

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