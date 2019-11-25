Иран входит в пятерку лучших стран по стрелье из пневматической винтовки

По его словам, федерация спортивной стрельбы Ирана была основана 72 лет назад. "Несмотря на все существующие сложности в текущем году, наша федерация показала самый лучший результат среди других спортивных федераций страны", сказал Дадгар.

Он добавил, что впервые в истории Ирана сборная Ирана завоевала шесть лицензий для участия в олимпийском турнире по стрельбе. "Наши спортсмены могут получить еще 4 лицензии ОИ-2020 в Токио", указал он.

Дадгар подчеркнул, что Федерация ожидает от спортсменов завоевать, по крайней мере, две олимпийских медалей.

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