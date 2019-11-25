25 нояб. 2019 г., 18:56
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Иран входит в пятерку лучших стран по стрельбе из пневматической винтовки

Иран входит в пятерку лучших стран по стрельбе из пневматической винтовки

Кум, 25 ноября. ИРНА — Сборная Ирана входит в пятерку лучших стран по стрельбе из пневматической винтовки, считает президент федерации спортивной стрельбы Ирана Али Дадгар.

По его словам, федерация спортивной стрельбы Ирана была основана 72 лет назад. "Несмотря на все существующие сложности в текущем году, наша федерация показала самый лучший результат среди других спортивных федераций страны", сказал Дадгар.

Он добавил, что впервые в истории сборная Ирана завоевала шесть лицензий для участия в олимпийском турнире по стрельбе. "Наши спортсмены могут получить ещё 4 лицензии на ОИ-2020 в Токио", указал он.

Дадгар подчеркнул, что федерация ожидает от спортсменов, что они завоюют, по крайней мере, две олимпийские медали.

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