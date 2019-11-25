Иран входит в пятерку лучших стран по стрельбе из пневматической винтовки

По его словам, федерация спортивной стрельбы Ирана была основана 72 лет назад. "Несмотря на все существующие сложности в текущем году, наша федерация показала самый лучший результат среди других спортивных федераций страны", сказал Дадгар.

Он добавил, что впервые в истории сборная Ирана завоевала шесть лицензий для участия в олимпийском турнире по стрельбе. "Наши спортсмены могут получить ещё 4 лицензии на ОИ-2020 в Токио", указал он.

Дадгар подчеркнул, что федерация ожидает от спортсменов, что они завоюют, по крайней мере, две олимпийские медали.

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