Иран и Ирак намерены достичь товарооборота в $20 млрд

Ирак является одним из крупнейших экономических партнеров Ирана и торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются по нарастающей динамике.

В последние годы постоянно активизируются торгово-экономические контакты между Ираном и Ираком. В связи с этим, обе страны планируют увеличить товарооборот до $20 млрд.

Отметим, что в прошлом 1397 году иранского календарого года (с 21 марта 2018 года по 20 марта 2019 года) товарооборот между Ираном и Ираком составил $10 млрд. Кроме того, за 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2019 года) торговый оборот между этими двумя странами составил более $6 млрд.

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