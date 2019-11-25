Армения заинтересована в разработке механизма для товарного обмена с Ираном

"Правительство Армении считает, что нынешние деловые отношения с Ираном, в первую очередь, должны поддерживаться, а потом уже развиваться", заявил Туманян на встрече с руководителем Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масудом Хансари.

Туманян отметил, что посольство Республики Армения готово оказывать поддержку иранским предпринимателям частного сектора для входа на армянский рынок.

Руководитель Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства, в свою очередь, отметил, что в настоящее время Иран и Китай перешли на прямой товарный обмен в обход односторонних санкций США в отношении Ирана, что привело к минимизации банковских транзакций.

Хансари выразил надежду на то, что Иран и Армения смогут перейти на прямой товарный обмен.

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