В Тегеране прошли массовые шествия осуждения беспорядков

Иранская общественность в понедельник отвергла иностранное вмешательство во внутренние дела страны и выразила солидарность с правительством, принявшим решительные меры по пресечению смуты и волны беспорядков.

Напомним, что в последние дни в некоторых городах Ирана прошли протесты и беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. Протестующие доставили много проблем жителям своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.

Массовые шествия в поддержку руководства Исламской Республики Иран в последние дни также прошли в различных городах Ирана. Демонстранты решительно осудили повреждение общественной собственности.

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