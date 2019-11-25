Иран призвал АФК помочь развитию женского футбола в стране

Махини, который вместе с тренером футбольной команды "Шахрдари Сирджан" Марьям Джахан-Неджати участвовали во второй конференции азиатского футбола, заявила о планах АФК для широкого участия азиатских команд на Чемпионате мира по футболу среди женщин.

Она отметила, что 5 азиатских команд участвовали в 8-м чемпионате мира по футболу среди женщин во Франции, но ни одна сборная не смогла выйти в следующий этап.

Вторая конференция азиатского футбола прошла с участием 78 представителей из разных азиатских стран, властей АФК и представителей ФИФА и УЕФА.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392