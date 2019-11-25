В Лондоне открылась сессия Ассамблеи ИМО

В мероприятии, которое проходит с 25-го по 27-е ноября Иран представляет заместитель министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Растад.
Иран на сессии Международной морской организации в 2018 году выразил протест США в связи с ограничительными мерами в области международного морского судоходства.
По словам Растада, итоговое заявление секретариата ИМО также поддержало заявления Ирана о том, что односторонний подход Соединенных Штатов поставит под угрозу безопасность международного морского судоходства.
ИМО - Международная морская организация - является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, отвечающим за охрану и безопасность судоходства и предотвращения загрязнения морской среды судами.
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