25 нояб. 2019 г., 15:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83568660
0 Persons

В Лондоне открылась сессия Ассамблеи ИМО

В Лондоне открылась сессия Ассамблеи ИМО

Лондон, 25 ноября. ИРНА — В британской столице открылась очередная сессия Ассамблеи Международной морской организации (ИМО) с участием иранской делегации.


В мероприятии, которое проходит с 25-го по 27-е ноября Иран представляет заместитель министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Растад.
Иран на сессии Международной морской организации в 2018 году выразил протест США в связи с ограничительными мерами в области международного морского судоходства.
По словам Растада, итоговое заявление секретариата ИМО также поддержало заявления Ирана о том, что односторонний подход Соединенных Штатов поставит под угрозу безопасность международного морского судоходства.
ИМО - Международная морская организация - является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, отвечающим за охрану и безопасность судоходства и предотвращения загрязнения морской среды судами.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 16 =