25 нояб. 2019 г., 13:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83568407
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В ВМС Ирана обещали дать сокрушительный ответ на вмешательство США

В ВМС Ирана обещали дать сокрушительный ответ на вмешательство США

Тегеран, 25 ноября, ИРНА - Говоря о растущем вмешательстве США и некоторых европейских стран в недавние беспорядки в Иране, заместитель командующего военно-морским флотом генерал Турадж Хасани Могаддам заявил, что страна даст сокрушительный ответ на абсурдное и необоснованное вмешательство США и некоторых европейских стран.

Подчеркнув, что вооружённые силы Исламской Республики Иран всегда находятся в полной боеготовности, он отметил, что "бдительность и проницательность иранского народа разрушили все злые планы противника свергнуть Исламскую Республику Иран",  отметил он.

Указав на то, что более 93% экспорта и импорта страны осуществляется через море, а интересы Ирана именно на море, он пояснил, что море и флот являются важной стратегической точкой для Исламской Республики Иран.

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