В ВМС Ирана обещали дать сокрушительный ответ на вмешательство США

Подчеркнув, что вооружённые силы Исламской Республики Иран всегда находятся в полной боеготовности, он отметил, что "бдительность и проницательность иранского народа разрушили все злые планы противника свергнуть Исламскую Республику Иран", отметил он.

Указав на то, что более 93% экспорта и импорта страны осуществляется через море, а интересы Ирана именно на море, он пояснил, что море и флот являются важной стратегической точкой для Исламской Республики Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472