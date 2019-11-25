Иранец стал главой медицинского комитета международной федерации ушу

Тегеран, 25 ноября, ИРНА – "Возможности Ирана в области оказания первичной медико-санитарной помощи и здравоохранения показаны для должностным лицам из сферы здравоохранения Брунея, и представители органов здравоохранения заявили о своей готовности использовать потенциал Ирана в этой областов, заявила посол Ирана в Брунее Хомейра Риги.