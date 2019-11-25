25 нояб. 2019 г., 13:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83568382
0 Persons

Иранец стал главой медицинского комитета международной федерации ушу

Иранец стал главой медицинского комитета международной федерации ушу

Тегеран, 25 ноября, ИРНА – Иранец Амир Аббас Лашгари избран председателем медицинского комитета международной федерации ушу.

Лашгари, который 8 лет работал членом медицинского комитета международной федерации ушу, в минувшем году также стал главой медицинского комитета Азиатской федерации ушу.
Он также работает главой медицинского комитета иранской федерации ушу.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 1 =