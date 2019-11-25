Въезд иностранных туристов в иранский Керман увеличился на 16%

"Иностранные туристы из Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Испании и Китая посещают достопримечательности города Керман, включая пустыня Даште-Лут, крепость Арг-е Бам, исторический город "Райен", деревня Дастканд и сад Шахзаде Махан", заявил иранский чиновник.
По его словам, 123 тыс. 450 иранских туристов также посетили исторические достопримечательности провинции Керман с начала иранского 1398 года. (начался 22 марта 2019 г.)
Провинция Керман с 7 историческими памятниками, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО, считается одной из основных туристических направлений Ирана.
Керман, 25 ноября, ИРНА – Генеральный директор организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Керман Ферейдун Фаали в воскресенье сообщил, что 23 тыс. иностранных туристов за первые 6 месяцев текущего года посетили Керман.
"Иностранные туристы из Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Испании и Китая посещают достопримечательности города Керман, включая пустыня Даште-Лут, крепость Арг-е Бам, исторический город "Райен", деревня Дастканд и сад Шахзаде Махан", заявил иранский чиновник.
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